У новорожденного ребенка в Швеции нашли новую мутацию коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

2 марта 2021, 20:05 Источник: The Conversation

младенец, фото: pixabay.com

Шведский ученый, акушер-гинеколог из больницы Лундского университета Мехрен Зайгам заявила, что в больнице Мальмё у новорожденного ребенка впервые нашли мутацию новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что его мать болела COVID-19.

«Это первый случай генетического изменения коронавируса в уникальных условиях передачи от матери к плоду до рождения», - высказала она.

Зайгам отметила, что мутации вирусов довольно часты, но новый штамм, названный A107G, появился всего через пять дней после рождения ребенка. По ее словам, изменение коронавируса могло быть вызвано контактом новорожденного с внешней средой после извлечения из утробы матери. Врач добавила, что COVID-19 повредил плаценту у роженицы: она была воспалена, а белок вируса нашли на материнской и плодовой сторонах.

В источнике говорится, что женщину доставили в больницу Мальмё с сильными болями в животе. При этом у младенца была аномально низкая частота сердечных сокращений, что свидетельствовало о дефиците кислорода. Пациентке провели кесарево сечение, взяли анализ на коронавирус, который показал положительный результат и у матери, и у ребенка. Геномы вируса секвенировали, и выяснили, что наворожённый заразился еще до появления на свет.

Известно, что женщина легко перенесла заболевание, ее выписали через четыре дня после родов. Однако младенцу потребовалась неонатальная помощь, поскольку он родился преждевременно. Кроме того, у него выработались антитела, что позволило перенести коронавирус без серьезных симптомов. Позже выяснилось, что в грудном молоке матери не было найдено антител, следовательно, защиту обеспечил иммунитет ребенка.