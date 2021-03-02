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Лопес Обрадор пригласил Байдена в Мексику

, 19:19

Лопес Обрадор пригласил Байдена в Мексику
Флаг Мексики. Фото: pixabay.com

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил президенту США Джозефу Байдену посетить страну.

По словам мексиканского лидера, приглашение Байдену не имело конкретных дат, поскольку будет в большей степени зависеть от ситуации с коронавирусом, сообщает RT.

Байден и Лопес Обрадор уже общались после вступления президента США в должность. Тогда в ходе переговоров обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, проблемы климата и взаимодействие на границе.

Ранее сообщалось, что в Мехико началась вакцинация граждан с использованием «Спутника V».

ДВа

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