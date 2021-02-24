В Мехико началась вакцинация граждан с использованием «Спутника V»

В среду, 24 февраля, власти столицы Мексики приступили к вакцинации пожилого населения с использованием препарата против коронавируса "Спутник V", который ранее был разработан российскими учеными.
Первая партия российской вакцины прибыла в Мексику поздно вечером в минувший понедельник.
Сегодня прививки пожилым жителям Мехико начали делать в шести профильных центрах, расположенных в округах Истакалько, Сочимилько и Тлауак. Мэр города Клаудия Шейнбаум уточнила, что данный этап прививочной кампании будет проводиться до 5 марта включительно.
В общей сложности мексиканские власти планируют привить к середине апреля 15,7 млн представителей старшей возрастной группы.
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