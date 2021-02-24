В Италии призвали руководство страны предоставить гражданам доступ к вакцине «Спутник V»

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24 февраля 2021, 17:12 Источник: РИА "Новости"

Рим, pixabay.com

Руководство общественной Ассоциации итальянских друзей России обратилось к премьер-министру Италии Марио Драги с письмом, в котором предложило принять меры для обеспечения доступа к вакцине "Спутник V".



Президент ассоциации Лоренцо Валлорейа заявил, что различные варианты коронавируса нового типа "буквально ставят на колени" систему здравоохранения Италии, которая, в частности, страдает от недостаточных поставок вакцин.

В письме подчеркивается, что в этой связи возникает вопрос, почему, если так важно сделать прививку против COVID-19, не дать гражданам возможность сделать это также посредством препарата, разработанного центром имени Гамалеи. Уточняется, что вакцина "Спутник V" с точки зрения стоимости, возможности консервации, а также информации о практически полном отсутствии противопоказаний, вероятнее всего, дает намного лучшие результаты по сравнению с другими препаратами.