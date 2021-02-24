Франция заявила о заинтересованности в доступе к вакцинам из РФ и других государств

Официальный представитель правительства Франции, госсекретарь Габриэль Атталь заявил, что страна заинтересована в том, чтобы эффективные вакцины от COVID-19 из РФ и других государств были доступны для Европы.
Атталь отметил, что эпидемия коронавируса нового типа является глобальной проблемой, на решение которой в настоящий момент мобилизован весь мир.
В рамках брифинга официальный представитель правительства Франции подчеркнул, что Париж заинтересован в том, чтобы как можно большее число надежных и эффективных препаратов были предложены во всем мире, в частности, на территории Европы. Госсекретарь уточнил, что это касается и "Спутника V".
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