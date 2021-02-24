В Египте зарегистрировали вакцину «Спутник V»

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24 февраля 2021, 15:22 Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Днем в среду, 24 февраля, стало известно, что на территории Египта были зарегистрированы вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V" и AstraZeneca. Это произошло в рамках ускоренной процедуры.

Соответствующую информацию предоставили сегодня в лекарственном управлении Египта.

Ранее стало известно, что Гайана зарегистрировала на своей территорию российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщалось в минувший вторник в официальном сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).