Вакцина «Спутник V» прошла регистрацию в Гайане

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23 февраля 2021, 16:07 Источник: Интерфакс

Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Минздрава РФ

Гайана зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом говорится в официальном сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Спутник V» зарегистрирован уже в 33 странах и вносит важный вклад в глобальную борьбу с пандемией», - заявил гендиректор фонда Кирилл Дмитриев.

Сообщается, что регистрация российской вакцины в Гайане была осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Ранее сообщалось, что Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Киргизии.