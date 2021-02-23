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Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Киргизии

, 09:34 Источник: РИА Новости

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Киргизии
Вакцина «Спутник V». Фото: сайт Российского фонда прямых инвестиций

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» официально зарегистрирована в Киргизии.

В Минздраве Киргизии сообщили, что департамент лекарственных средств и медицинских изделий при медицинском ведомстве выдал соответствующее регистрационное удостоверение.

По сообщению киргизского Минздрава, регистрация вакцины позволит «в ближайшее время провести вакцинацию населения для профилактики коронавирусной инфекции».

Ранее сообщалось, что «Спутник V» зарегистрировали в Сирии.

ДВа

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