В Сирии зарегистрировали вакцину «Спутник V»

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22 февраля 2021, 14:01 Источник: ТАСС

вакцина "Спутник V", Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

В понедельник, 22 февраля, стало известно, что Сирия зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V". Об этом сообщило сегодня днем посольство страны в Москве.

Согласно последней информации, Сирийская Арабская Республика к настоящему моменту выполнила все процедуры по регистрации российского препарата против коронавирусной инфекции "Спутник V" и разрешила его использование на своей территории.

Напомним, ранее профессор, ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер сравнил "Спутник V" с автоматом Калашникова.