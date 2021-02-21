Австрийский профессор сравнил «Спутник V» с автоматом Калашникова по надежности и эффективности

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21 февраля 2021, 15:00 Источник: Kronen Zeitung

вакцина "Спутник V", Luis Lima Jr via www.imago-image/www.imago-images.de

Профессор, ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер сравнил "Спутник V" с автоматом Калашникова.

Флориан Тальхаммер подчеркнул, что российская вакцина против коронавируса нового типа демонстрирует эффективность и надежность, которые можно сравнить с характеристиками автомата Калашникова.

Австрийский профессор в рамках интервью газете Kronen Zeitung заметил, что данный препарат, как и оружие о котором идет речь, является простым, надежным и эффективным. Он также заметил, что обнадеживающие данные по вакцине, созданной в РФ, были опубликованы в "очень уважаемом журнале".