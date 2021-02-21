В Черногории началась вакцинация «Спутником V»

В домах престарелых в Черногории началась вакцинация российским препаратом от коронавируса нового типа "Спутник V". Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Института общественного здоровья страны.
Согласно последней информации, первым дозу российского препарата против COVID-19 получил 66-летний житель дома престарелых в Рисане. Мужчина впоследствии призвал сограждан не бояться прививки. Затем вакцинировались два врача медцинского центра.
По словам одного из медиков, за один день, в соответствии с планом, должны быть привиты 79 пациентов и работников медучреждения.
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