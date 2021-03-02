Медведчук не исключает, что Порошенко вновь станет президентом Украины

Аргументы Недели → В мире 13+

2 марта 2021, 17:17 Источник: eadaily.com

Виктор Медведчук. Фото: сайт Кремля

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа ­– За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает вполне возможным возвращение к власти Петра Порошенко.

По его словам, если досрочные выборы президента состоятся в ближайшие полгода-год, то Порошенко вполне может победить.

Медведчук также заметил, что такие шансы есть не только у экс-президента Украины. Помимо Зеленского, серьезную конкуренцию на выборах президента всем кандидатам может составить и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, и кандидат от ОПЗЖ.

Ранее сообщалось, что Совбез Украины ввел санкции в отношении Медведчука.