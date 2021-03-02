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Главы Казахстана и Киргизии договорились углублять сотрудничество

, 15:19 Источник: eadaily.com

Главы Казахстана и Киргизии договорились углублять сотрудничество
Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев. Фото: сайт президента Киргизии

Президенты Казахстана и Киргизии говорили о братской дружбе и намерении углублять сотрудничество. Об этом стало известно в ходе официального визита главы Киргизии Садыра Жапарова в Нур-Султан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Жапаров «определили магистральные направления дальнейшего взаимодействия, обменялись мнениями по укреплению диалога в рамках региональных и международных структур».

Токаев подчеркнул, что между странами нет вопросов, по которым нельзя было бы найти взаимоприемлемых решений. Также президент Казахстана отметил, что «ближе народов, чем киргизы и казахи, нет».

Ранее Жапаров рассказал, почему первым делом полетел в Россию.

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