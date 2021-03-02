Байден направил Горбачеву поздравления с юбилеем

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2 марта 2021, 14:54 Источник: РИА "Новости"

первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден во вторник, 2 марта, поздравил первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева с юбилеем. Сегодня российский политик празднует 90-летие.

Байден передал Горбачеву поздравления с 90-летием от имени американского народа и заметил, что это "грандиозная веха в его легендарной жизни". Американский лидер подчеркнул, что благодаря приверженности экс-президента СССР свободе и мужеству, с которыми он принимал трудные, но необходимые решения на протяжении десятилетий, весь мир стал более безопасным.

Джо Байден в рамках своего поздравления выразил надежду на то, что продление договора СНВ-3 на пять лет свидетельствует о возможности сотрудничества Соединенных Штатов и России "в совместных усилиях" по продолжению дела, которое было начато именно Михаилом Горбачевым.