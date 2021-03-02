Меркель поздравила Горбачева с 90-летием

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее сегодня направила первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву поздравления с юбилеем. Во вторник, 2 марта, российский политик празднует 90-летие.
Меркель в своей телеграмме обратилась к Горбачеву со словами "дорогой господин президент" и сердечно поздравила его с 90-летием. Канцелр ФРГ поблагодарила политика за его личное участие в мирном преодолении холодной войны и достижении немецкого единства.
Ангела Меркель также обратила внимание на то, что вклад Михаила Горбачева в мирное воссоединение Германии не забывают, как и его работу над выстраиванием дружественных отношений двух стран. Канцлер пожелала экс-президенту СССР всего хорошего, а также здоровья и личного благополучия.
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