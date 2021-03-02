Михаил Горбачёв отметит 90-летие онлайн с друзьями и коллегами

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2 марта 2021, 09:58 Источник: РИА Новости

Михаил Горбачев, фото, Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Михаил Горбачев сегодня, 2 марта, празднует юбилей. Бывшему первому и единственному президенту СССР исполняется 90 лет. Источник из окружения политика рассказал, что празднование юбилея пройдет онлайн, по видеоконференции в Zoom.

Михаил Сергеевич отметит юбилей с близкими друзьями и соратниками, людьми, которые работали с ним.

Накануне юбилея Горбачев призвал президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена общаться, а "не бычиться".