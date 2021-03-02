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В Японии скончалась пожилая женщина после прививки вакциной Pfizer

, 14:26 Источник: РИА "Новости"

В Японии скончалась пожилая женщина после прививки вакциной Pfizer
шприц, pixabay.com

В Японии скончалась пожилая женщина, которая сделала прививку американской вакциной Pfizer. Об этом сообщило во вторник японское министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения.

Согласно последней информации, женщина старше 60 лет, у которой не было заболеваний, а также истории аллергических реакций, получила вакцину от COVID-19 26 февраля. Врачи полагают, что смерть японки произошла от субарахноидального кровоизлияния.

К настоящему моменту связь между кончиной женщины и прививкой против коронавирусной инфекцией не выявлена. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ЕТ

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