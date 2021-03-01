Порошенко раскритиковал вакцину от коронавируса для украинцев
1 марта 2021, 22:49
Экс-президент Украины, лидер парламентской фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко резко раскритиковал вакцину от коронавируса Oxford/AstraZeneca, которой прививают украинцев.
Вакцину доставили из Индии. К 1 марта были привиты более трех тысяч украинцев. При этом многие из жителей Украины отказываются прививаться от коронавируса. Как рассказал Порошенко, недавно вернувшийся с Прикарпатья, люди сравнивают вакцину с экскрементами. По мнению экс-президента, такую вакцину привезли на Украину из-за коррупции и профнепригодности.
Новый рост количества заболевших, по словам Порошенко, из-за незакрытых лыжных курортов и нового штамма COVID-19.
Видео выступления Порошенко было опубликовано на его YouTube-канале.
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