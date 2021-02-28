Как Петр Порошенко в Крыму таксиста обманул

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28 февраля 2021, 18:06

Петр Порошенко, фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец высказал мнение, что обращать внимание на заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко не надо.

Порошенко 27 февраля 2014 года в Симферополерешил показать себя посредником в переговорах с властями региона. Но крымчане прогнали его от крымского парламента, после чего политику пришлось спасаться бегством в окружении правоохранителей. Покинул центр города Порошенко на оказавшемся поблизости такси.

Чегринец посоветовал Порошенко, у которого 2руки по локоть в крови, который построил всю свою карьеру на лжи и обмане", вспомнить, как он обманул таксиста, который его фактически спас. "Порошенко тогда так и не заплатил, хотя обещал, местному таксисту за восстановление поврежденной машины. Поэтому не стоит обращать внимание на слова подобного политического проходимца", - сказал Чегринец.

Ранее в Крыму посоветовали Петру Порошенко "оставить свои сочувствия при себе".