В Крыму посоветовали Петру Порошенко «оставить свои сочувствия при себе»

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28 февраля 2021, 15:49 Источник: РИА "Новости"

Крым, фото: pixabay.com

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал "наглой ложью" заявление Петра Порошенко о жизни крымчан и дал ему совет "оставить свои сочувствия при себе".

Бывший украинский президент Петр Порошенко в Twitter высказал сочувствие жителям Крыма, которых якобы обманули российские власти: никакой "манны небесной".

Проблемы с водой и электроэнергией, нарушив международные права, устроили крымчанам именно украинские власти, а Москва с успехом с ними справилась, отметил Гемпель. Он подчеркнул, что жители Крыма "возвращались на свою историческую родину не за манной небесной, а потому что давно мечтали вернуться домой и как можно быстрее уйти из Украины, пропитанной злобой националистов".

Глава Республики Крым Сергей Аксенов напомнил в соцсети, как 28 февраля 2014 года жители полуострова выгнали из столицы Крыма прибывшего из Киева Петра Порошенко.

"Ради пиара решил выступить в роли посредника между властями Украины и Крыма", - написал Аксенов, опубликовав видеозапиь.