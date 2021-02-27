Петр Порошенко сочувствует крымчанам, которых «обманули российские власти»

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27 февраля 2021, 20:52

Петр Порошенко, фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Бывший украинский президент Петр Порошенко в Twitter высказал сочувствие жителям Крыма, которых якобы обманули российские власти: никакой "манны небесной". Он добавил, что Крым ждут обратно.

Как отметил экс-президент, в Крыму проблемы с водой, с электроэнергией, уровень жизни остался прежним, наплыва туристов нет. Ничего этого Россия крымчанам не дала.

Ранее Байден заявил, что никогда не признает Крым российским.