Байден заявляет, что никогда не признает Крым российским

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26 февраля 2021, 21:15 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: cоцсети

Совсем недавно новый американский президент Джозеф Байден сделал серьёзное заявление по поводу Крыма. Он сообщил, что Соединённые Штаты никогда не признают его присоединение к России в 2014 году.

Фото: Лента.ру

По мнению руководства США, референдум Крыма был незаконным, а присоединение к РФ приравнивалось к военной аннексии. Также Байден считает, что Россия виновна в развязывании гражданской войны в Украине и в создании таких объединений, как ДНР и ЛНР. Крым же считается в Штатах территорией Украины. На карте полуостров до сих пор не отмечается, как российская территория. Впрочем, отмечаться таковым образом он, похоже, что не будет ещё долгое время, а может быть и вовсе никогда.

«Мы и дальше продолжим противостоять агрессии России вместе с Украиной», - сказал Байден на выступлении, «Мы продолжим работать за привлечение этой страны к ответственности за агрессию в Украине и за злоупотребления». По его словам, Россия не раз нарушала взаимодействия между странами в современном мире, и в 2014 году она нарушила целостность Украины, как государства. Между тем, российские критики уже посмеялись над словами американского лидера и над его стремлениями.