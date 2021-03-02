В сети появился снимок мрачных Меган Маркл и принца Гарри в машине в Санта-Барбаре

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2 марта 2021, 13:36

Меган Маркл и принц Гарри, Pete Maclaine/ZUMAPRESS.com

На днях британского принца Гарри и бывшую американскую актрису Меган Маркл сфотографировали в автомобиле. Герцог и герцогиня Сассекские на снимке недовольно смотрят в объектив папарацци.

Фото было сделано в минувшее воскресенье в Санта-Барбаре всего за несколько часов до того, как в интернете был опубликован тизер интервью Гарри и Меган Опре Уинфри. Известно, что в машине вместе с ними находилась мать экс-актрисы Дория Рэгланд.

На снимке можно увидеть весьма мрачные выражения на лицах герцога и герцогини.

Ожидается, что в рамках интервью, которое выйдет в эфир 7 марта, принц Гарри и его супруга раскроют ряд секретов о своей жизни в британской королевской семье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Harry and Meghan❤ (@harrymeghanprince)