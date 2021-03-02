Песков назвал недоразумением приглашение Путина на разговор в Clubhouse от Маска

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2 марта 2021, 13:22 Источник: РИА "Новости"

Илон Маск, Kim Shiflett/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 марта заявил, что приглашение Владимира Путина в соцсеть Clubhouse, присланное американским бизнесменом Илоном Маском, является недоразумением.

Ранее основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на двух языках написал сообщение, адресованное официальному Twitter-аккаунту президента Российской Федерации, и пригласил Владимира Путина на разговор в набирающую популярность соцсеть Clubhouse.

Дмитрий Песков во вторник отметил, что Кремль обратился к предпринимателю за деталями вышеуказанного предложения, однако не выяснил, имеет ли оно какое-либо отношение к бизнесмену, поскольку ответ получен не был. "Скорее всего, эта тема уже исчерпана", – заключил пресс-секретарь главы РФ.