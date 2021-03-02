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Представитель партии Пашиняна заявил, что российское оружие является «самым лучшим»

, 13:12 Источник: Armenpress

Представитель партии Пашиняна заявил, что российское оружие является «самым лучшим»
флаг Армении, Nir Alon/ZUMAPRESS.com

Вице-спикер парламента Армении, член правления партии премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" Ален Симонян во вторник, 2 марта, назвал российское оружие самым лучшим.

Кроме того, Ален Симонян в рамках разговора с журналистами заявил, что действия Российской Федерации во время войны в Нагорном Карабахе являлись максимально союзническими.

Напомним, неделю назад премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе интервью заявил, что оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", созданные на территории России, не были эффективными в период боевых действий. 

ЕТ

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