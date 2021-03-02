Представитель партии Пашиняна заявил, что российское оружие является «самым лучшим»

Вице-спикер парламента Армении, член правления партии премьер-министра страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" Ален Симонян во вторник, 2 марта, назвал российское оружие самым лучшим.
Кроме того, Ален Симонян в рамках разговора с журналистами заявил, что действия Российской Федерации во время войны в Нагорном Карабахе являлись максимально союзническими.
Напомним, неделю назад премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе интервью заявил, что оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", созданные на территории России, не были эффективными в период боевых действий.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.