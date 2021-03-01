Военный эксперт Алексей Леонков считает, что американцы заставили Пашиняна бессовестно критиковать ОТРК «Искандер»

Аргументы Недели → Армия 13+

1 марта 2021, 18:50 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: соцсети

Военный аналитик Алексей Леонков дал свой комментарий газете «Аргументы Недели», обсуждая причины столь неконструктивной критики со стороны премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес российского оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Искандер». Он так же высказал свое мнение по поводу появления в широком доступе информации о переброске из Грузии в Ереван 13 сотрудников турецкой военной разведки для возможной организации провокаций и убийств во время митингов, запланированных на понедельник, 1 марта сего года.

По мнению Алексея Леонкова заявление Никола Пашиняна о мнимой неэффективности ОТРК «Искандер» - вымысел с первого до последнего слова, которой был озвучен армянским премьер-министром со слов американцев. Здесь произошел очередной случай недобросовестной конкуренции на мировом рынке вооружений со стороны США с использованием, имеющихся в распоряжении Вашингтона скрытых рычагов. Более того, Пашинян решил заручиться поддержкой военных и вероятно обратился в Генштаб ВС Республики Армения (РА) для подтверждения высказанного им мнения далекого от истины. Реакция Генштаба РА на этод выпад армянского премьер-министра была резко отрицательная. Военные отказались принять грязную игру Пашинина. Естественно, последний приступил к зачистке неугодных ему генералов, в следствии чего в стране возник политический кризис.

Взаимоотношения армии и прозападного премьер -министра и раньше не были безоблачными, а сейчас они вошли в крайне обостренную фазу. На просьбу прокомментировать слухи о переброски 13 сотрудников военной разведки Турции из Грузии в Ереван, для возможной организации, покушения на неугодных властям армянских генералов, провокаций и убийств в ходе митингов, запланированных на 1 марта сего года, Алексей Леонков пояснил, что скорее всего информация о прибытии в Армению турецких разведчиков – это преднамеренный вброс, который, впрочем, не означает отсутствие намерений СНБ организовать провокации и убийства в ходе демонстраций. Тем более, что в рамках митингов должен пройти поминальный молебен о жертвах войны в Нагороном Карабахе и о погибших манифестантах в конце февраля 2008 года. Напоминаем, что в тот период экс-президент Роберт Кочарян покидал свой пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна, среди которых был Пашинян, организовали в Ереване акции протеста. Участников многотысячной акции в ночь на 1 марта разогнали, во время беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Алексей Леонков, считает, что таким образом организаторы провокаций и убийство могли осуществить отвлекающее действие. Если в ходе митингов будут жертвы, обществу и правоохранительным органам предложат искать турецких разведчиков, а истинные исполнители, которыми могут оказаться спецназовцы (например – «Дельта») из США, спокойно покинут страну, беспрепятственно пройдя через пограничный контроль. В подтверждение слов эксперта из Еревана поступила информация (которая, тем не менее требует проверки) о присутствии на территории посольства США в Армении бойцов элитного американского спецназа «Дельта форс».

Поскольку ситуация продолжает обостряться, есть мнение, что провокация и кровопролитие все же стоит ожидать с большой вероятностью. Президент Армении отказался увольнять начальника Генштаба ВС РА по представлению Пашиняна. Последний собрал «Совет безопасности», который обратился к главе государства с требованием выполнить волю премьер-министра, в противном случае власти отказываются начинать переговоры с оппозицией. Столь стремительный накал противостояния чреват самыми неожиданными последствиями.