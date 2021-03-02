Вакцину «Спутник V» могут поставить в Армению на следующей неделе

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2 марта 2021, 12:35 Источник: Sputnik Армения

вакцина "Спутник V", Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency

Замдиректора национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Армении Гаяне Саакян предположила, что российская вакцина "Спутник V" будет импортирована в страну в течение следующей недели.

Саакян заявила, что в настоящий момент Армения находится на стадии подписания договора с российской стороной о поставке 15 тысяч доз вакцины.

Уточняется, что новая партия "Спутника V" будет использована для продолжения вакцинации медицинских работников и представителей уязвимых групп старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями. Подчеркивается также, что сейчас Ереван также ведет переговоры о закупке и другой вакцины, однако пока не сообщается, какой именно это будет препарат.