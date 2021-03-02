Российский эксперт по энергобезопасности Игорь Юшков оценил заявление главы «Нафтогаза» о «Северном потоке — 2»

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2 марта 2021, 11:40

фото: pixabay.com

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал заявление главы компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о готовности Украины к запуску газопровода «Северный поток — 2».

Юшков считает, запуск «Северного потока — 2» четыре года не приведёт к уменьшению доходов Украины, так как труба уже лежит с советских времён, а в 2019 году был подписан пятилетний контракт на транзит газа через Украину с наличием условия «качай или плати». Украина получает за это деньги, особо не вкладываясь в модернизацию.

Вторая проблема заключается в газоснабжении самой Украины. Эксперт напомнил, что «сейчас весь газ, который импортирует Украина, российский, украинцы его и потребляют, а по документам проходит взаимозачёт, как будто этот газ украинские компании покупают у европейских трейдеров, а европейские трейдеры — у "Газпрома"».

Как объяснил аналитик, затраты Украина возрастут, когда останавливается транзит, схемы виртуального реверса будут невозможны и нужно будет действительно физически качать газ из Европы на Украину. Юшков подчеркнул, что Россия всегда предлагала сотрудничать, но Украина отказывалась, а заявление Коболева предназначено для внутреннего потребления с целью успокоить самих украинцев, - сообщает RT.