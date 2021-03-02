В Бразилии чиновники считают необходимым ввести локдаун и комендантский час из-за обострившейся ситуации с коронавирусом

Аргументы Недели → В мире 13+

2 марта 2021, 11:18

фото: Roberto Casimiro, globallookpress.com

В Бразилии чиновники Национального совета здравоохранения призвали к локдауну и комендантскому часу из-за обострившейся ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране.

По данным бразильских медиков, в стране ежедневно умирает более тысячи человек с подтвержденным ковидом.

В совете считают, что Бразилия переживает худший момент с начала пандемии, - сообщает Associated Press.

В бразильском минздраве считают, что "возвращение пандемии в нескольких штатах приводит к краху их частных и государственных сетей помощи и несет неминуемый риск распространения пандемии во все регионы Бразилии".

В открытом письме, которое подписали 27 членов совета, предлагается ввести локдауны в городах, где нет коек в реанимации, а в остальных - комендантский час с 8 вечера до 6 утра.

На прошлой неделе в Бразилии от ковида умерли 8244 человек. Этот период стал самым тяжелым по числу жертв ковида за время пандемии в Бразилии.

Вакцинацию против ковида в стране прошли менее 4% населения страны. По данным университета Джонса Хопкинса, Бразилия находится на третьем месте по числу случаев заражения COVID-19.

Напомним, в Словакии введут комендантский час и обязательное ношение респираторов