Власти Словакии вводят комендантский час с 3 марта

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1 марта 2021, 20:49 Источник: eadaily.com

Фото: сайт ГД

В Словакии введут комендантский час и обязательное ношение респираторов. Соответствующее решение приняло правительство республики.

Комендантский час введут на всей территории страны с 3 марта. Он будет действовать с 20:00 до 1:00. В это время из дома можно будет выйти только в случае поездки на работу или похода к врачу. С 5:00 до 20:00 будет запрещено выходить из дома без уважительных причин, которые должны подтверждаться документами. Свободное передвижение по стране разрешено лишь четыре часа в день с 01:00 до 05:00.

Ношение респираторов в Словакии станет обязательным в магазинах и при поездках в общественном транспорте с 8 марта. С 15 марта эта мера санитарно-эпидемиологической безопасности будет действовать во всех общественных помещениях.

Ранее сообщалось, что российская вакцина «Спутник V» получила одобрение в Словакии.