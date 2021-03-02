Сенатор Цеков заявил, что глава МИД Украины Аваков рассуждает «мерками Средневековья»
2 марта 2021, 10:28
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что страна не должна поставлять воду в Крым.
Ранее Аваков заявил, что Киев не обязан поставлять воду на полуостров, пока он не вернется по контроль Украины.
Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что глава украинского МИД живет в современном мире, а рассуждает "мерками Средневековья", когда города морили голодом и жаждой в осаде. Сенатор уточнил, что Киев не готов считаться с существующими реалиями и не хочет слышать мнение народа.
Цеков выразил уверенность в том, что РФ сможет самостоятельно решить вопрос устойчивого водообеспечения Крыма.
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