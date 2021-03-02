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Сенатор Цеков заявил, что глава МИД Украины Аваков рассуждает «мерками Средневековья»

, 10:28

Сенатор Цеков заявил, что глава МИД Украины Аваков рассуждает «мерками Средневековья»
кран, вода, pixabay.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что страна не должна поставлять воду в Крым.

Ранее Аваков заявил, что Киев не обязан поставлять воду на полуостров, пока он не вернется по контроль Украины.

Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что глава украинского МИД живет в современном мире, а рассуждает "мерками Средневековья", когда города морили голодом и жаждой в осаде. Сенатор уточнил, что Киев не готов считаться с существующими реалиями и не хочет слышать мнение народа.

Цеков выразил уверенность в том, что РФ сможет самостоятельно решить вопрос устойчивого водообеспечения Крыма.

ЕТ

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