Сенатор Цеков заявил, что глава МИД Украины Аваков рассуждает «мерками Средневековья»

Аргументы Недели → В мире 13+

2 марта 2021, 10:28

кран, вода, pixabay.com

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что страна не должна поставлять воду в Крым.

Ранее Аваков заявил, что Киев не обязан поставлять воду на полуостров, пока он не вернется по контроль Украины.

Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что глава украинского МИД живет в современном мире, а рассуждает "мерками Средневековья", когда города морили голодом и жаждой в осаде. Сенатор уточнил, что Киев не готов считаться с существующими реалиями и не хочет слышать мнение народа.

Цеков выразил уверенность в том, что РФ сможет самостоятельно решить вопрос устойчивого водообеспечения Крыма.