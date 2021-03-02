Депутат Бальбек оценил условия Авакова по возобновлению подачи воды в Крым
2 марта 2021, 10:15
Депутат Госдумы Руслан Бальбек во вторник оценил заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что страна не должна поставлять воду в Крым, пока полуостров не будет возвращен под контроль Киева.
Бальбек отметил, что в течение последних семи лет российская власть сама решает вопросы водоснабжения полуострова – это происходит без какой-либо зависимости от Украины.
Депутат в беседе с RT отметил, что проблемы действительно существуют, однако задушить Крым водной блокадой не удалось. Руслан Бальбек добавил, что Арсен Аваков ничего нового не сказал, а, вероятно, хотел вписать свое имя в перечень "возвращателей" полуострова.
Кроме того, депутат ГД заявил о русофобии и агрессивности Киева и уточнил, что договориться с украинской властью невозможно.
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