Депутат Госдумы Шеремет ответил Авакову, пригрозившему не давать воду Крыму

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2 марта 2021, 09:39 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Крым процветает, регион обходится исключительно своими ресурсами, и в кратчайшие сроки все проблемные вопросы обеспечения крымчан водой будут решены. Депутат Госдумы Михаил Шеремет ответил на угрозу главы украинского МВД Арсена Авакова не поставлять воду в Крым, если Украина не вернет над ним контроль.

Шеремет посоветовал "этим киевским персонажам прекратить неуместный шантаж". Депутат Госдумы напомнил, что уже семь лет, как Украина прекратила поставки воды в Крым. "Регион обходится исключительно своими ресурсами, и в кратчайшие сроки все проблемные вопросы последнего года будут решены", — сказал РИА Новости Михаил Шеремет.

По его мнению, процветание Крыма "вызывает зависть у украинских политиков".

Украина до 2014 года обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, и прекратила подавать воду после воссоединения республики с Россией. Даже строит дамбу, лишь бы не давать воду Крыму.