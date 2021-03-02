Hurun: Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира

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2 марта 2021, 09:49 Источник: Hurun

Илон Маск, Ding Ting/Xinhua

Американский предприниматель, основатель и руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии китайского делового издания под названием Hurun.

Согласно последней информации газеты, за год состояние Маска увеличилось на $151 млрд и достигло $197 млрд. Основной доход бизнесмен получил за счет компании Tesla – он является владельцем 21% ее акций.

В тройку лидеров данного рейтинга вошли основатель и глава компании Amazon Джефф Безос, а также Бернар Арно, который является президентом группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy. Их состояния оцениваются в $189 млрд и $114 млрд соответственно.