Пентагон назвал условия выделения Украине $150 миллионов

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2 марта 2021, 08:00 Источник: РИА "Новости"

эмблема Пентагона, Zhang Jun/Xinhua

В Пентагоне заявили, что США выделят 150 миллионов долларов в рамках Инициативы по помощи Украине в сфере безопасности (USAI) после того, как удостоверятся, что Киев достиг прогресса в оборонной реформе.

В военном ведомстве уточнили, что речь идет об установленных требованиях закона Соединенных Штатов Америки о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону.

Кроме того, в Пентагоне призвали Украину продолжать проводить реформы в целях повышения прозрачности и подотчетности в области оборонной промышленности и закупок, модернизации оборонного сектора страны, а также увеличения гражданского контроля над ВС.