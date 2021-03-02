Пентагон назвал условия выделения Украине $150 миллионов

В Пентагоне заявили, что США выделят 150 миллионов долларов в рамках Инициативы по помощи Украине в сфере безопасности (USAI) после того, как удостоверятся, что Киев достиг прогресса в оборонной реформе.
В военном ведомстве уточнили, что речь идет об установленных требованиях закона Соединенных Штатов Америки о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону.
Кроме того, в Пентагоне призвали Украину продолжать проводить реформы в целях повышения прозрачности и подотчетности в области оборонной промышленности и закупок, модернизации оборонного сектора страны, а также увеличения гражданского контроля над ВС.
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