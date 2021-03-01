Пентагон выделяет Украине новый пакет военной помощи на 125 миллионов долларов

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1 марта 2021, 21:29 Источник: ТАСС

Пентагон, pixabay.com

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты намерены оказать помощь Украине в сфере безопасности. Речь идет в том числе о подготовке, оснащении и инструктаже местных военных.

Кирби добавил, что помощь направлена силам Украине, чтобы «сохранить территориальную целостность страны, обеспечить охрану ее границ, а также улучшить оперативную совместимость с НАТО».

Ранее Кулеба сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил готовность поставлять Украине летальное оружие.