Кулеба сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил готовность поставлять Украине летальное оружие

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2 февраля 2021, 12:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

В МИД Украины заявили, что госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил готовность новой американской администрации развивать экономическую и военную поддержку Киеву, включая предоставление летального оружия.

По итогам телефонного разговора Блинкена и Кулебы, в украинском МИД сообщили, что они уделили "особое внимание совместным усилиям по противодействию гибридным угрозам и дезинформации".

Главы внешнеполитический ведомства США и Украины обсудили перспективы контактов на всех уровнях, включая самый высокий, и подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты, когда обстоятельства и ограничения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 это будут позволять.

1 февраля состоялась телефонная беседа Блинкена и Кулебы. Блинкен пообещал продолжать оказывать Украине разнообразную помощь, военную и экономическую.