Кулеба сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил готовность поставлять Украине летальное оружие
2 февраля 2021, 12:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
В МИД Украины заявили, что госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил готовность новой американской администрации развивать экономическую и военную поддержку Киеву, включая предоставление летального оружия.
По итогам телефонного разговора Блинкена и Кулебы, в украинском МИД сообщили, что они уделили "особое внимание совместным усилиям по противодействию гибридным угрозам и дезинформации".
Главы внешнеполитический ведомства США и Украины обсудили перспективы контактов на всех уровнях, включая самый высокий, и подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты, когда обстоятельства и ограничения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 это будут позволять.
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