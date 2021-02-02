Госсекретарь США Энтони Блинкен при общении с главой украинского МИД Кулебой побещал оказать Украине разнообразную помощь

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2 февраля 2021, 09:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Энтони Блинкен, фото: twitter.com/ABlinken/photo

Новый госсекретарь США Энтони Блинкен при общении с главой украинского МИД Кулебой пообещал продолжать оказывать Украине разнообразную помощь, военную и экономическую. 1 февраля состоялась телефонная беседа Блинкена и Кулебы.

Глава американского внешнеполитического ведомства заверил украинского коллегу, что США будут активно помогать Киеву. «В нашей первой беседе с госсекретарем Энтони Блинкеном мы подтвердили важность стратегического партнерства Украины и США, договорились сделать его более амбициозным. В наших отношениях начинается новый день», - написал Кулеба в Twitter после беседы с Блинкеном.

Блинкен заявил, что США «уделяют приоритетное внимание» суверенитету, целостности и евроатлантическим устремлениям Украины».

В заявлении Госдепартамента также отмечается, что главы МИД США и Украины также обсуждали дипломатическое решение вопроса «о российской агрессии на востоке Украины и в Крыму».

Российский сенатор Алексей Пушков подверг жесткой критике курс политики Украины на евроассоциацию, который, как считает председатель Комиссии Совфеда по информационной политике, вредит экономике страны.