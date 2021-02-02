Сенатор Пушков раскритиковал курс политики Украины на евроассоциацию

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2 февраля 2021, 07:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков подверг жесткой критике курс политики Украины на евроассоциацию, который, как считает председатель Комиссии Совфеда по информационной политике, вредит экономике страны.

Парламентарий, комментируя заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш, которая рассказала, что страна на внешнеэкономическом рынке торгует в минус, а ее основными торговыми партнерами являются КНР, Россия и Германия, назвал курс киевских властей на евроассоциацию "бездарным".

Алексей Пушков также заметил, что провинциальность, глупость, надежда на Европу и непонимание законов торговли и экономики руководства Украины давно вышли наружу.

"Расчет на то, что ради политики и бредовых тезисов Яценюка о том, будто Украина защищает Европу от "русского варварства" (?!), ЕС будет, себя не помня, скупать украинские поделки, был изначально обречен на провал", – подчеркнул сенатор и добавил, что за "недалекость" всегда приходится платить. Пушков уточнил, что европейским странам украинские товары не нужны, поскольку рынок Евросоюза и так перенасыщен.