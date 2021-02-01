Зеленского поддерживает каждый четвертый гражданин страны
1 февраля 2021, 22:23[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Более 45% жителей Украины считают необходимым проведение досрочных выборов президента. Это следует из результатов опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».
Против досрочных президентских выборов выступают 43,1% респондентов, затруднились ответить на этот вопрос 11,1% участников опроса.
Согласно результатам исследования, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшую неделю, действующего главу государства Владимира Зеленского поддержат 25,6% респондентов, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука – 15,5%, экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко – 15,2%, бывшего премьера, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 11,5%.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал указ о расширении санкций против России.
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