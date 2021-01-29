Зеленский подписал указ о расширении санкций против России
29 января 2021, 07:24[ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о персональных санкциях против юридических и физических лиц из России. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
СНБО внёс изменения в своё решение от 14 декабря 2020 года и расширил санкционный список. Однако сам перечень ограничительных мер против России размешать не стали.
«Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введённого в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», - говорится в документе.
МИД Украины поручено проинформировать о введении антироссийских санкций компетентные органы Евросоюза, США и других стран.
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