Британские депутаты выступили за заморозку активов Абрамовича и Усманова из-за дела Навального
28 января 2021, 18:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: Дождь
Депутаты парламента Великобритании Лейла Моран и Маргарет Ходж потребовали от министра по делам Европы и Америки Венди Мортон ввести санкции против Романа Абрамовича и Алишера Усманова в связи с покушением на Алексея Навального.
Британские депутаты предлагают ввести ограничения в виде заморозки активов российских бизнесменов. Венди Мортон заявила, что правительство планирует «рассмотреть все варианты», которые будут предложены парламентариями.
Такой выбор кандидатур связан с тем, что команда Навального включила Усманова и Абрамовича в предлагаемый западным странам санкционный список. В нем также Игорь Шувалов, Владимир Соловьев, заместитель президента ВТБ Денис Бортников, президент ВТБ Андрей Костин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
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