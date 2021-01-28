Британские депутаты выступили за заморозку активов Абрамовича и Усманова из-за дела Навального

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28 января 2021, 18:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Дождь

Алексей Навальный. youtube.com/Global Look Press

Депутаты парламента Великобритании Лейла Моран и Маргарет Ходж потребовали от министра по делам Европы и Америки Венди Мортон ввести санкции против Романа Абрамовича и Алишера Усманова в связи с покушением на Алексея Навального.

Британские депутаты предлагают ввести ограничения в виде заморозки активов российских бизнесменов. Венди Мортон заявила, что правительство планирует «рассмотреть все варианты», которые будут предложены парламентариями.

Такой выбор кандидатур связан с тем, что команда Навального включила Усманова и Абрамовича в предлагаемый западным странам санкционный список. В нем также Игорь Шувалов, Владимир Соловьев, заместитель президента ВТБ Денис Бортников, президент ВТБ Андрей Костин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Ранее стало известно, что ФСИН направила в суд ходатайство о замене условного наказания для Навального на реальное.