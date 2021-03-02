В американском Арканзасе скончался подросток, пострадавший при стрельбе в школе

Аргументы Недели → В мире 13+

2 марта 2021, 07:18 Источник: РИА "Новости"

машина полиции, pixabay.com

В американском городе Пайн-Блафф, расположенном в Арканзасе, скончался 15-летний подросток, который пострадал в результате стрельбы в школе. Об этом сообщили в местном полицейском департаменте.

Пресс-секретарь полиции сообщил журналистам, что в 14.51 по местному времени (23.51 понедельника по московскому времени) получил звонок, в ходе которого его уведомили о смерти юного пациента.

Известно, что стрелявший к настоящему моменту задержан. Очевидцы описывают его как 15-летнего темнокожего подростка, который является учеником той же школы. Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент устанавливают мотив его поступка.