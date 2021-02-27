У ресторана в Махачкале произошла перестрелка. Пострадал полицейский

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27 февраля 2021, 22:18

полицейская машина, фото: pixabay.com

У одного из ресторанов в Махачкале произошла перестрелка, во время которой был ранен полицейский. Сотрудники полиции остановили машину для проверки документов. В этот момент пассажир автомобиля открыл стрельбу.

Был ранен полицейский. Потом мужчины побежали во двор ресторана "Столичный", где стрельба продолжилась. Полицейским удалось ранить одного, он в тяжелом состоянии, второго задержали.

В Сети появилось видео момента перестрелки. Подробности инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти бизнесмен устроил стрельбу из-за уборки снега.