ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

У ресторана в Махачкале произошла перестрелка. Пострадал полицейский

, 22:18

У ресторана в Махачкале произошла перестрелка. Пострадал полицейский
полицейская машина, фото: pixabay.com

У одного из ресторанов в Махачкале произошла перестрелка, во время которой был ранен полицейский. Сотрудники полиции остановили машину для проверки документов. В этот момент пассажир автомобиля открыл стрельбу.

Был ранен полицейский. Потом мужчины побежали во двор ресторана "Столичный", где стрельба продолжилась. Полицейским удалось ранить одного, он в тяжелом состоянии, второго задержали.

В Сети появилось видео момента перестрелки. Подробности инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти бизнесмен устроил стрельбу из-за уборки снега.

НС

В мире

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба ВС Оника Гаспаряна, сообщает пресс-служба администрации главы государства. Ранее его освободил от должности премьер-министр Никол Пашинян.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью