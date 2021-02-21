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В Ленобласти бизнесмен устроил стрельбу из-за уборки снега

, 19:41

В Ленобласти бизнесмен устроил стрельбу из-за уборки снега
Фото: cоцсети

В Ленобласти задержан предприниматель, который ранил в ногу из травматического пистолета уборщика снега, сообщили в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. Стрелка доставили для разбирательства в территориальный отдел полиции.

Инцидент произошёл в посёлке Романовка у одного из придорожных магазинов. 36-летний хозяин магазина был очень недоволен тем, что снег, убранный дворником, закрыл рекламу маркета. Он выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего мужчину. Потерпевшего с травмой ноги госпитализировали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что несколько человек погибли в результате стрельбы в оружейном магазине в США

НС

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