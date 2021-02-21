Несколько человек погибли в результате стрельбы в оружейном магазине в США

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21 февраля 2021, 09:19 Источник: Fox News

пистолет, pixabay.com

В минувшую субботу, 20 февраля, в оружейном магазине в Новом Орлеане (штат Луизиана) была открыта стрельба. Согласно последней информации журналистов, в результате случившегося погибли два человека.

Установлено, что в оружейном магазине внезапно вспыхнул конфликт, в ходе которого один из участников ссоры открыл стрельбу и убил двух посетителей. Позжев СМИ поступила информация о том, что во время перестрелки предполагаемый зачинщик также погиб.

Известно, что еще два человека получили ранения и были доставлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как стабильное.