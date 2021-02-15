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Неизвестный застрелил десятилетнего мальчика в Калифорнии

, 18:04 Источник: KTLA5

Неизвестный застрелил десятилетнего мальчика в Калифорнии
место преступления, pixabay.com

В городе Пасадена, который расположен в американском штате Калифорния, неизвестные злоумышленники застрелили десятилетнего мальчика. Атака на ребенка произошла, когда он находился перед своим домом.

Согласно предварительным данным, у обочины остановился автомобиль, из которого вышел человек и открыл огонь, вследствие чего мальчик получил минимум два ранения. Ребенок был доставлен в больницу, где через некоторое время скончался. В полиции отметили, что ничто не указывает на то, что именно несовершеннолетний являлся целью преступников.

Сотрудники правоохранительных органов ищут трех подозреваемых в нападении на десятилетнего мальчика.

ЕТ

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