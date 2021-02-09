Полиция США расследует убийство студента Йельского университета

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9 февраля 2021, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ABC News

Йельский университет, pixabay.com

Американская полиция расследует обстоятельства смерти студента Йельского университета, расположенного в штате Коннектикут, который погиб в минувшую субботу, 6 февраля, от огнестрельных ранений.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что студент Кевин Цзян мог стать жертвой заранее спланированного преступления. Вероятно, молодой человек был выбран в качестве "мишени". Полиции пока не удалось установить личность стрелявшего.

Уточняется, что 26-летний Цзян скончался неподалеку от Йельского университета от многочисленных огнестрельных ранений. Он учился в магистратуре на кафедре экологических наук, а ранее служил в Нацгвардии США.