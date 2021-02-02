Ожидавший приема врача в поликлинике крымчанин устроил стрельбу

Аргументы Недели → Общество 13+

2 февраля 2021, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay Изображение носит иллюстративный характер.

В одной из поликлиник Феодосии произошел неприятный инцидент. Двое мужчин, ожидающих в очереди приема доктора, о чем-то поспорили, а затем раздались выстрелы.

В какой момент словесная перепалка превратилась в сцену из боевика – непонятно. Один из пациентов достал травматический пистолет и начал из него палить. Вероятная причина разгоревшегося конфликта – усталость и нервозность.

Обоих дебоширов забрала прибывшая на место происшествия полиция. Судя по всему, до врача, к которому они так хотели попасть, мужчины пока не добрались.

Как пишут «Аргументы недели – Крым», главное – чтобы стрельба в очередях не стала нормой.