Жапаров после визита в Россию отправляется в Казахстан

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1 марта 2021, 22:11 Источник: eadaily.com

Садыр Жапаров. Фото: сайт Кремля

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправится в Казахстан с государственным визитом 2 марта.

По словам завотделом внешней политики аппарата главы республики Дастана Дюшекеева, визит продлится два дня.

Чиновник также отметил, что у Киргизии с Казахстаном «традиционно высокий уровень сотрудничества и позитивная динамика двустороннего и многостороннего взаимодействия практически во всех сферах».

Во время визита Жапаров встретится со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, с председателем нижней палаты парламента Нурланом Нигматулиным, с премьер-министром Аскаром Маминым, а также с казахстанскими бизнесменами.

Свой первый официальный визит в статусе главы государства Жапаров совершил в Москву.