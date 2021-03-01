ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

Жапаров после визита в Россию отправляется в Казахстан

, 22:11 Источник: eadaily.com

Жапаров после визита в Россию отправляется в Казахстан
Садыр Жапаров. Фото: сайт Кремля

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправится в Казахстан с государственным визитом 2 марта.

По словам завотделом внешней политики аппарата главы республики Дастана Дюшекеева, визит продлится два дня.

Чиновник также отметил, что у Киргизии с Казахстаном «традиционно высокий уровень сотрудничества и позитивная динамика двустороннего и многостороннего взаимодействия практически во всех сферах».

Во время визита Жапаров встретится со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, с председателем нижней палаты парламента Нурланом Нигматулиным, с премьер-министром Аскаром Маминым, а также с казахстанскими бизнесменами.

Свой первый официальный визит в статусе главы государства Жапаров совершил в Москву.

ДВа

Экономика

Зампред Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» о закупке газа из России

Зампред Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» о закупке газа из России

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских оценил слова главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева о том, что прямой импорт российского газа поставил бы под угрозу суверенитет Украины.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью