Жапаров после визита в Россию отправляется в Казахстан

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправится в Казахстан с государственным визитом 2 марта.
По словам завотделом внешней политики аппарата главы республики Дастана Дюшекеева, визит продлится два дня.
Чиновник также отметил, что у Киргизии с Казахстаном «традиционно высокий уровень сотрудничества и позитивная динамика двустороннего и многостороннего взаимодействия практически во всех сферах».
Во время визита Жапаров встретится со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, с председателем нижней палаты парламента Нурланом Нигматулиным, с премьер-министром Аскаром Маминым, а также с казахстанскими бизнесменами.
Свой первый официальный визит в статусе главы государства Жапаров совершил в Москву.
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